В петербургской школе серебряный призер "Зарницы" попытался задушить победителя

Ему диагностировали ушиб мягких тканей.

В школе Московского района Петербурга серебряный призер "Зарницы" попытался задушить золотого медалиста после награждения. Об этом 13 марта пишет tg-канал "Mash на Мойке".

За участие в мероприятии все участники получили шоколадные медали. После церемонии награждения мальчик, сидящий за партой за победителем, накинул на него ленту и начал душить.

Дети испугались и позвали учителя на помощь. Дежурный спас пострадавшего мальчика. Ему диагностировали ушиб мягких тканей.

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Фото: Piter.TV