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В Ленобласти на отца, обвиняемого в истязании своих детей, завели еще одно дело
Сегодня, 15:55
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В Ленобласти на отца, обвиняемого в истязании своих детей, завели еще одно дело

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Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В Волосовском районе на мужчину, обвиняемого в истязании своих детей, завели еще одно уголовное дело. Местного жителя обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Ленобласти. 

По данным следствия, отец подростков в течение продолжительного времени причинял им физические и эмоциональные страдания. Мужчина постоянно бил детей. На горе-родителя завели сразу два уголовных дела, их объединили в одно производство. 

Мужчину отправили под стражу. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы писали, что на Дыбенко отец пытался задушить 15-летнюю дочь.

Фото: Pxhere

Теги: дети, ленобласть, отец истязал детей, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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