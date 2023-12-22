В Ленобласти на отца, обвиняемого в истязании своих детей, завели еще одно дело

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В Волосовском районе на мужчину, обвиняемого в истязании своих детей, завели еще одно уголовное дело. Местного жителя обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Ленобласти.

По данным следствия, отец подростков в течение продолжительного времени причинял им физические и эмоциональные страдания. Мужчина постоянно бил детей. На горе-родителя завели сразу два уголовных дела, их объединили в одно производство.

Мужчину отправили под стражу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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