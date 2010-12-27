Новый арт от Loketski. На Парнасе появился "Наполеон Снегопарт"

Арт-объект появился на пустыре напротив улицы Валерия Гаврилина.

В среду, 30 октября, на Парнасе появился памятник доблестной русской снежинке от Loketski. Об этом художник сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Арт-объект появился на пустыре напротив улицы Валерия Гаврилина. Loketski представил петербуржцам бюст Наполеона, в который попал японский сюрикен.

"Наполеон Снегопарт. Приходит в голову Снежинка"...Всегда неожиданно наступающая снежная зима является нашим стратегическим летальным вооружением класса воздух-земля. Именно она стоит на страже нашего суверенитета и территориальной целостности. Зимой нас нельзя ни победить, ни расколоть! Впрочем, зима - это оружие ненаправленного действия, —отметил Loketski.

Художник попросил горожан "надеть" зимнюю резину и обходить старый фонд стороной, чтобы коварные сосульки не упали на голову.

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Фото:Loketski/Instagram