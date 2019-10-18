Корреспондент Piter.TV оценил новый арт-объект от Леши Бурстона на улице Восстания.

Петербург заболел скитлстрянкой. Новый арт-объект появился в центре города. "Скитлстрянку" заметили во дворах между улицами Восстания и Маяковской. Уличный художник Леша Бурстон раскрасил полусферы в цвета жевательных конфет.

Художник заметил: архитектурных форм, запрещающих парковку, стало слишком много. "Оставлю урбанистам рассуждения о том, насколько уместны в городе малые архитектурные формы в таком количестве", — заявил художник.

Ранее жители жаловались, что бетонные полусферы портят вид города и мешают пешеходам.

Фото и видео: Piter.TV