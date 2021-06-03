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Многодетные семьи Петербурга смогут использовать удостоверения для получения соцподдержки на всей территории РФ
Сегодня, 15:58
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Многодетные семьи Петербурга смогут использовать удостоверения для получения соцподдержки на всей территории РФ

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Документ можно использовать для получения мер социальной поддержки, посещения учреждений культуры города и других регионов страны.

Губернатор Петербурга подписал постановление о выдаче удостоверений многодетным семьям для получения мер социальной поддержки на всей территории РФ. Об этом 5 ноября рассказали в пресс-службе Смольного. 

Так, утвержден порядок выдачи удостоверения. Документ можно использовать для получения мер социальной поддержки, посещения учреждений культуры города и других регионов страны. 

Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. А предоставление мер социальной поддержки такой семье осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, которая осуществляет образовательную деятельность, очно. 

Ранее на Piter.TV: в 2024 году почти 6 тыс. петербургских семей получат поддержку для улучшения жилищных условий. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: многодетные семьи, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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