Петербурженка напала с ножом на своего парня в Красногвардейском районе
Сегодня, 15:27
64
Петербурженка напала с ножом на своего парня в Красногвардейском районе



Росгвардейцы задержали 37-летнюю женщину, которая напала на своего сожителя с ножом в ходе ссоры. По предварительным данным, они поспорили из-за ремонта, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Уточняется, что 39-летний потерпевший, находясь у возлюбленной в гостях в квартире дома по Белорусской улице, негативно отозвался о новом интерьерном решении. Начался конфликт, и злоумышленница выбросила его вещи в окно, а затем ранила в область плеча. В полицию обратились обеспокоенные соседи. 

Задержанную увезли в 13-й отдел, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы рассказывали о том, что в коммунальной квартире на Малоохтинском проспекте мужчина ударил ножом знакомого. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

