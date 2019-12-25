Петербурженка напала с ножом на своего парня в Красногвардейском районе

Начался конфликт, и злоумышленница выбросила его вещи в окно, а затем ранила в область плеча.

Росгвардейцы задержали 37-летнюю женщину, которая напала на своего сожителя с ножом в ходе ссоры. По предварительным данным, они поспорили из-за ремонта, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что 39-летний потерпевший, находясь у возлюбленной в гостях в квартире дома по Белорусской улице, негативно отозвался о новом интерьерном решении. Начался конфликт, и злоумышленница выбросила его вещи в окно, а затем ранила в область плеча. В полицию обратились обеспокоенные соседи.

Задержанную увезли в 13-й отдел, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба Росгвардии