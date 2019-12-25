Петербурженка, ударившая ножом возлюбленного из ревности, предстанет перед судом

Местная жительница приревновала потерпевшего из-за того, что прочитала в его телефоне переписку с другой.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт в отношении 44-летней женщины. Ей вменяют ч. 1 ст. 119, п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, рассказали 22 сентября в надзорном ведомстве.

В декабре прошлого года обвиняемая и ее сожитель выпивали алкоголь в квартире дома на Свердловской набережной. Местная жительница приревновала потерпевшего из-за того, что прочитала в его телефоне переписку с другой. В результате злоумышленница нанесла мужчине два удара ножом.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV