Петербурженка, ударившая ножом возлюбленного из ревности, предстанет перед судом
Сегодня, 12:32
Местная жительница приревновала потерпевшего из-за того, что прочитала в его телефоне переписку с другой.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт в отношении 44-летней женщины. Ей вменяют ч. 1 ст. 119, п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ, рассказали 22 сентября в надзорном ведомстве. 

В декабре прошлого года обвиняемая и ее сожитель выпивали алкоголь в квартире дома на Свердловской набережной. Местная жительница приревновала потерпевшего из-за того, что прочитала в его телефоне переписку с другой. В результате злоумышленница нанесла мужчине два удара ножом. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: жителя Петербурга будут судить за угрозы ножом продавцу в магазине на Белградской. 

Фото: Piter.TV 

