Жителя Петербурга будут судить за угрозы ножом продавцу в магазине на Белградской

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 18 сентября.

В июле обвиняемый пришел в продуктовый магазин на Белградской улице и начал вести себя агрессивно. Злоумышленник приставил нож к горлу продавца и заявил, что убьет ее, после чего скрылся.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

