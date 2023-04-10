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Петербуржец ударил своего дядю молотком на улице Черняховского
Сегодня, 14:32
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Петербуржец ударил своего дядю молотком на улице Черняховского

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У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Задержан житель Центрального района, ударивший своего родственника молотком по голове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 11 ноября правоохранителям поступила информация о том, что в квартире дома по улице Черняховского произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из его участников воспользовался молотком. К адресу незамедлительно приехали сотрудники отдела вневедомственной охраны. 

Был пойман 35-летний мужчина. Злоумышленник во время ссоры, возникшей после распития спиртных напитков со своим 44-летним дядей, нанес ему удары молотком по голове. 

Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. А напавшего доставили в 76-й отдел полиции, молоток изъят. 

Ранее мы рассказывали о том, что в "коммуналке" в Колпино сантехник избил токаря. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: удар молотком, улица черняховского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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