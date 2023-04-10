Петербуржец ударил своего дядю молотком на улице Черняховского

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Задержан житель Центрального района, ударивший своего родственника молотком по голове. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 11 ноября правоохранителям поступила информация о том, что в квартире дома по улице Черняховского произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из его участников воспользовался молотком. К адресу незамедлительно приехали сотрудники отдела вневедомственной охраны.

Был пойман 35-летний мужчина. Злоумышленник во время ссоры, возникшей после распития спиртных напитков со своим 44-летним дядей, нанес ему удары молотком по голове.

Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. А напавшего доставили в 76-й отдел полиции, молоток изъят.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти