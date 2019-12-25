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Дом Сабаевых-Замятиных на Черняховского продали за 132 млрд рублей
Сегодня, 15:57
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Дом Сабаевых-Замятиных на Черняховского продали за 132 млрд рублей

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Новым владельцем пустующего около 30-ти лет объекта стала ГК "Реновация".

ГК "Реновация" стало победителем торгов, предметом которых стал Дом Сабаевых-Замятиных на улице Черняховского. Новый владелец заплатит за объект 132 млн рублей. Об этом пишет "деловой Петербург".

Напомним, что дом 1875 года постройки находится в аварийном состоянии и пустует в течение последних 30-ти лет и часто подвергался пожарам. Объект не относится к памятникам, однако находится границах охранных зон, поэтому его необходимо сохранить. 

Нынешний владелец здания имеет большой опыт в восстановлении исторических объектов. Так, в 2021-ом ГК "Реновация" приобрела аварийные дома на Тележной улице. 

Ранее мы сообщили о том, что бизнесмен Левченко продал свою долю в "Большом Гостином дворе".

Фото: Пресс-служба АО "Российский аукционный дом

Теги: дом сабаевых-замятиных, санкт-петербург, улица черняховского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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