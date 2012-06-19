Бизнесмен Левченко продал свою долю в "Большом Гостином дворе"

Новым собственником стала соучредитель юридических лиц, связанных с группой Ginza.

Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко продал долю в АО "Большой Гостиный двор". Как пишет "Фонтанка", АО "Большой Гостиный двор. Управление инвестиций" теперь принадлежит Марине Иванченко.

Известно, что Иванченко выступает соучредителем ряда юрлиц, входящих в группу Ginza. До этого доля принадлежало организации Левченко ООО "Слон и замок".

Отметим, что Fort Group объявлял о планах по реконструкции Гостиного двора. Несмотря на готовую концепцию развития, идею не поддержали другие акционеры. Холдинг Ginza при этом арендовал помещения на двух этажах Ломоносовской линии Гостиного двора под новое гастрономическое пространство. Общая площадь проекта составила 1800 кв. м.

Ранее мы сообщили о том, что финская SRV Group продала свою долю петербургского ТЦ "Охта Молл".

Фото: ВКонтакте / Большой Гостиный Двор