Финская SRV Group продала свою долю петербургского ТЦ "Охта Молл"

Девелоперская группа SRV (Финляндия) заключила сделку по продаже своей доли ТЦ "Охта Молл" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщается на сайте компании.
Речь идёт о Jupiter Realty 1 B.V., которую приобрела кипрская Geomare Investments Limited за неизвестную сумму. В SRV официально подтвердили, что причиной ухода с российского рынка стали события на Украине.
Согласно данным газеты "Ведомости", кипрская инвестиционная компания имеет отношение к совладельцу екатеринбургского девелопера "Проспект групп".
Ранее мы сообщили о том, что у петербургской компании хотят изъять недвижимость под строительство Витебской развязки.
Фото: ВКонтакте / ОХТА МОЛЛ
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