Финская SRV Group продала свою долю петербургского ТЦ "Охта Молл"

Активы приобрела инвестиционная компания Geomare Investments Limited.

Девелоперская группа SRV (Финляндия) заключила сделку по продаже своей доли ТЦ "Охта Молл" в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщается на сайте компании.

Речь идёт о Jupiter Realty 1 B.V., которую приобрела кипрская Geomare Investments Limited за неизвестную сумму. В SRV официально подтвердили, что причиной ухода с российского рынка стали события на Украине.

Согласно данным газеты "Ведомости", кипрская инвестиционная компания имеет отношение к совладельцу екатеринбургского девелопера "Проспект групп".

Ранее мы сообщили о том, что у петербургской компании хотят изъять недвижимость под строительство Витебской развязки.

Фото: ВКонтакте / ОХТА МОЛЛ