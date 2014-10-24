На Черняховского 16-летнюю изнасиловал малознакомый

По словам пострадавшей, она стала жертвой преступника в ночь с 11 на 12 октября.

В Петербурге разыскивают молодого человека, который может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетней в Центральном районе.

Как рассказали в АН "Оперативное прикрытие", 14 октября девочка сама пришла в детскую поликлинику с характерными травмами. Медики диагностировали изнасилование.

По словам пострадавшей, она стала жертвой преступника в ночь с 11 на 12 октября на улице Черняховского. К этому может быть причастен её малознакомый. Его разыскивают.

Ранее был задержан житель Ленобласти, который оголился перед 11-летней девочкой в петербургском троллейбусе.

Фото: Piter.tv