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На Черняховского 16-летнюю изнасиловал малознакомый
Сегодня, 8:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Черняховского 16-летнюю изнасиловал малознакомый

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По словам пострадавшей, она стала жертвой преступника в ночь с 11 на 12 октября.

В Петербурге разыскивают молодого человека, который может быть причастен к изнасилованию несовершеннолетней в Центральном районе.

Как рассказали в АН "Оперативное прикрытие", 14 октября девочка сама пришла в детскую поликлинику с характерными травмами. Медики диагностировали изнасилование.

По словам пострадавшей, она стала жертвой преступника в ночь с 11 на 12 октября на улице Черняховского. К этому может быть причастен её малознакомый. Его разыскивают.

Ранее был задержан житель Ленобласти, который оголился перед 11-летней девочкой в петербургском троллейбусе.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, улица черняховского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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