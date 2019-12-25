Задержан житель Ленобласти, который оголился перед 11-летней девочкой в петербургском троллейбусе

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Во вторник, 1 октября, в поселке имени Тельмана был задержан 57-летний мужчина, которого подозревают в непристойном поведении в отношении 11-летней девочки в троллейбусе в Петербурге.

Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел в начале сентября. Мать девочки обратилась в полицию, заявив, что неизвестный мужчина приставал к ее дочери и обнажил перед ней свои гениталии. Испуганный ребенок покинул салон троллейбуса, не дождавшись своей остановки.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. В ближайшее время предполагаемому злоумышленнику будет избрана мера пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что юная мигрантка стала жертвой домогательств со стороны друга матери на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.TV