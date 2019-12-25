Юная мигрантка стала жертвой домогательств со стороны друга матери на Гражданском проспекте

Вечером в понедельник, 30 сентября, в полицию Калининского района поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 16-летняя гражданка государства, находящегося в Средней Азии, проживающая в социальном приюте для детей. У девушки была резаная рана на предплечье, однако ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, после оказания первой помощи, пострадавшую отпустили для амбулаторного лечения. По ее словам, травму она получила в комнате коммунальной квартиры на Гражданском проспекте, дом 92, корпус 2, в результате ссоры с другом своей матери, который начал домогаться до нее и в конечном итоге ранил ее бритвой.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали четырех соотечественников девушки в возрасте от 18 до 38 лет, трое из которых не зарегистрированы в миграционных органах. В их отношении были составлены протоколы по части 3 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение иностранцами правил въезда или пребывания в РФ). Полиция выясняет подробности инцидента с травмой подростка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.