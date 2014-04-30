В Петергофе задержали подозреваемую в нанесении ранения супругу

Возбуждено уголовное дело по статье 111 пункт «з» части 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В воскресенье, 29 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в 03:56 из своей квартиры на Чебышевской улице в Петергофе с колотой раной брюшной полости и средней степенью тяжести был госпитализирован мужчина, 1965 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросили сына потерпевшего, 1985 года рождения, который утверждал, что его отец якобы случайно поранился сам. Однако в ходе следствия было установлено, что виновницей травмы стала жена потерпевшего, 1968 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 пункт "з" части 2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемую задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец избил гражданина одной из африканских республик.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти