Петербуржец избил гражданина одной из африканских республик

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

24 сентября 2024 года в полицию Кировского района Санкт-Петербурга обратился 45-летний гражданин одной из стран Африки. Он сообщил, что вечером 20 сентября у дома 26 по улице Примакова неизвестный нанес ему телесные повреждения, после чего он был доставлен в больницу.

26 сентября 2024 года у дома 23-25 по 4-й линии Васильевского острова в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 37-летний безработный житель Кировского района.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что мошенник потребовал от пенсионерки выплатить штраф за переход дороги в неположенном месте на Кронверкском.

Фото: Piter.TV