Полицейские спасли мужчину на улице Черняховского

Полицейские в результате переговоров обеспечили безопасность мужчины, после чего передали его медикам.

Полицейские Центрального района спасли мужчину с крыши на улице Черняховского. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В понедельник, 10 апреля, около 11:00 в полицию позвонили очевидцы и сообщили, что на крыше дома 33 по улице Черняховского находится молодой мужчина в неадекватном состоянии, вооруженный ножом. На место оперативно был направлен наряд районной полиции: заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Денис Сорокин и сотрудник патрульно-постовой службы Александр Гресь.

Полицейские в результате переговоров обеспечили безопасность мужчины, после чего передали его медикам.