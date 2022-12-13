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Полицейские спасли мужчину на улице Черняховского
Сегодня, 15:30
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Полицейские спасли мужчину на улице Черняховского

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Полицейские в результате переговоров обеспечили безопасность мужчины, после чего передали его медикам.

Полицейские Центрального района спасли мужчину с крыши на улице Черняховского. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В понедельник, 10 апреля, около 11:00 в полицию позвонили очевидцы и сообщили, что на крыше дома 33 по улице Черняховского находится молодой мужчина в неадекватном состоянии, вооруженный ножом. На место оперативно был направлен наряд районной полиции: заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Денис Сорокин и сотрудник патрульно-постовой службы Александр Гресь.

Полицейские в результате переговоров обеспечили безопасность мужчины, после чего  передали его медикам.

Теги: спасение, улица черняховского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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