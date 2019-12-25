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Рецидивист, ударивший полицейского в центре Петербурга, отправлен в колонию
Сегодня, 17:01
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Рецидивист, ударивший полицейского в центре Петербурга, отправлен в колонию

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Подсудимый начал высказывать угрозы в адрес представителя власти, после чего ударил его в область лица.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Суд установил, что в декабре прошлого года мужчина переходил проезжую часть Большой Морской улицы в неположенном месте. Его противоправные действия обнаружили сотрудники Госавтоинспекции. Полицейский попросил фигуранта проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении по ст. 12.29 КоАП РФ. Подсудимый начал высказывать угрозы в адрес представителя власти, после чего ударил его в область лица. 

С учетом позиции государственного обвинителя напавшему пешеходу назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Ранее на Piter.TV: конфликт из-за сигареты в центре Петербурга закончился грабежом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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