Конфликт из-за сигареты в центре Петербурга закончился грабежом

Напавшие обратились к незнакомцу с просьбой прикурить.

Росгвардейцы Центрального района Петербурга задержали мужчин, которые избили и ограбили прохожего.

Инцидент произошел ночью 8 июля. По предварительной информации, злоумышленники забрали у 28-летнего потерпевшего кепку и очки, затем один из них ударил его. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу.

Позже выяснилось, что напавшие обратились к незнакомцу с просьбой прикурить. Он отказал, и тогда завязался конфликт. Грабителей 28 и 42 лет поймали на Коломенской улице, их увезли в 76-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что избивший подростка в ресторане получил условный срок в Петербурге. Помимо этого, мужчина должен выплатить 50 тыс. рублей по гражданскому иску.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти