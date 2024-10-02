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Конфликт из-за сигареты в центре Петербурга закончился грабежом
Сегодня, 16:29
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Конфликт из-за сигареты в центре Петербурга закончился грабежом

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Напавшие обратились к незнакомцу с просьбой прикурить.

Росгвардейцы Центрального района Петербурга задержали мужчин, которые избили и ограбили прохожего. 

Инцидент произошел ночью 8 июля. По предварительной информации, злоумышленники забрали у 28-летнего потерпевшего кепку и очки, затем один из них ударил его. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу. 

Позже выяснилось, что напавшие обратились к незнакомцу с просьбой прикурить. Он отказал, и тогда завязался конфликт. Грабителей 28 и 42 лет поймали на  Коломенской улице, их увезли в 76-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что избивший подростка в ресторане получил условный срок в Петербурге. Помимо этого, мужчина должен выплатить 50 тыс. рублей по гражданскому иску.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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