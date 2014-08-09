Перед судом предстанет петербуржец, ударивший полицейского при задержании из салона авто

Мужчина похитил у женщины телефон.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), рассказали в надзорном ведомстве 11 декабря.

В сентябре от оперативного дежурного УМВД России по Красносельскому району поступила информация о том, что на парковке гипермаркета по адресу: проспект Буденного, 31к1, у женщины украли телефон, а похититель скрылся на автомобиле Mercedes. Машину после преследования остановили около дома 84А по Петербургскому шоссе в Стрельне.

При задержании управлявший иномаркой оказал полицейским активное сопротивление: он не выходил из салона, вел себя агрессивно, потом через открытую дверь несколько раз пнул правоохранителя.

Уголовное дело направили в Петродворцовый районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: сбившего полицейского на Камышовой улице взял под стражу.

Фото: Piter.TV