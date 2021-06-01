Сбившего полицейского на Камышовой улице взял под стражу

У пострадавшего диагностировали травму головы и ног.

Суд Приморского района Санкт-Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в преступлении, предусмотренном 318 статьей УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Напомним, что поводом для начала судебного процесса стало вчерашнее ДТП, в результате которого сотрудник полиции Приморского района получил перелом обеих ног. Нетрезвый водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по Камышовой улице и игнорируя требования ГАИ остановиться, наехал на одного из полицейских и пытался скрыться. Позже автомобилиста нагнали и задержали.

Обвиняемый и его защитник в суде просили домашний арест или более мягкую меру пресечения. Однако суд на прошение ответил отказом, удовлетворив ходатайство следствия и постановив заключить злоумышленника под стражу до 4 февраля следующего года.

Ранее мы сообщали, что в Красногвардейском районе девушка упала на льду и сломала череп.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга