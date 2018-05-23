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В Красногвардейском районе девушка упала на льду и сломала череп
Сегодня, 16:58
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В Красногвардейском районе девушка упала на льду и сломала череп

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Состояние пациентки в настоящее время оценивают как средней степени тяжести.

На пересечении улиц Маршала Тухачевского и Апрельской в Красногвардейском районе петербурженка получила серьезные травмы, упав на льду. 

По информации "Фонтанки", 22-летняя девушка пострадала накануне утром. У нее диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом черепа на затылке. Состояние пациентки в настоящее время оценивают как средней степени тяжести.

Местную жительницу поместили в нейрохирургическое отделение. 

Ранее на Piter.TV: в Никольском женщина упала на льду и получила серьезные травмы. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: падение на льду, травмирование
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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