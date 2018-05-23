В Красногвардейском районе девушка упала на льду и сломала череп

Состояние пациентки в настоящее время оценивают как средней степени тяжести.

На пересечении улиц Маршала Тухачевского и Апрельской в Красногвардейском районе петербурженка получила серьезные травмы, упав на льду.

По информации "Фонтанки", 22-летняя девушка пострадала накануне утром. У нее диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом черепа на затылке. Состояние пациентки в настоящее время оценивают как средней степени тяжести.

Местную жительницу поместили в нейрохирургическое отделение.

Ранее на Piter.TV: в Никольском женщина упала на льду и получила серьезные травмы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)