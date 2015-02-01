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В Никольском женщина упала на льду и получила серьезные травмы
Сегодня, 11:48
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В Никольском женщина упала на льду и получила серьезные травмы

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Пострадавшую доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Врачи спасают жизнь женщины из Никольского, которая пострадала, упав на льду. Об этом 5 декабря пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Уточняется, что 61-летняя жительница Ленобласти поскользнулась прямо у своего дома. Ее доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. 

Медики диагностировали женщине гематому головного мозга, травмы головы и перелом затылочной кости. 

Ранее мы рассказывали о том, что из-за гололеда в петербургские больницы попали три человека. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гололёд, никольское
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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