В Никольском женщина упала на льду и получила серьезные травмы

Пострадавшую доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Врачи спасают жизнь женщины из Никольского, которая пострадала, упав на льду. Об этом 5 декабря пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Уточняется, что 61-летняя жительница Ленобласти поскользнулась прямо у своего дома. Ее доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Медики диагностировали женщине гематому головного мозга, травмы головы и перелом затылочной кости.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за гололеда в петербургские больницы попали три человека.

Фото: Piter.TV