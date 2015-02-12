Из-за гололеда в петербургские больницы попали три человека

Пострадавшие получили переломы.

В Петербурге трех человек госпитализировали в больницы после падений на льду, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Рано утром 4 декабря в Елизаветинскую больницу поступил 38-летний мужчина. Ему диагностировали закрытую травму грудной клетки и перелом двух ребер. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести.

Также сегодня ночью петербуржец поскользнулся и упал около дома 7 по Кушелевской дороге. А на территории химического комплекса на Шкиперском протоке от гололеда пострадала 45-летняя сотрудница. Женщина сломала руку.

Ранее мы рассказывали о том, как в Северной столице будут бороться со льдом во дворах.

Фото: Piter.TV