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Из-за гололеда в петербургские больницы попали три человека
Вчера, 12:16
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Из-за гололеда в петербургские больницы попали три человека

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Пострадавшие получили переломы.

В Петербурге трех человек госпитализировали в больницы после падений на льду, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Рано утром 4 декабря в Елизаветинскую больницу поступил 38-летний мужчина. Ему диагностировали закрытую травму грудной клетки и перелом двух ребер. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести. 

Также сегодня ночью петербуржец поскользнулся и упал около дома 7 по Кушелевской дороге. А на территории химического комплекса на Шкиперском протоке от гололеда пострадала 45-летняя сотрудница. Женщина сломала руку. 

Ранее мы рассказывали о том, как в Северной столице будут бороться со льдом во дворах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гололёд, падение на льду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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