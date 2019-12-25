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В квартире на Октябрьской набережной петербуржец ударил товарища ножом
Сегодня, 8:16
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В квартире на Октябрьской набережной петербуржец ударил товарища ножом

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Ссора между мужчинами произошла из-за женщины.

В квартире в Невском районе Петербурга произошла поножовщина. Об этом пишет 78.ru. 

По предварительным данным, накануне компания из трех человек распивала алкогольные напитки в доме на Октябрьской набережной. В ходе ссоры из-за женщины мужчина напал на своего знакомого: сначала он избил оппонента, а после ударил его ножом в область шеи и головы.

Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Детали случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в хостеле на Рижском проспекте мигрант устроил поножовщину. 

Фото: Piter.TV

Теги: октябрьская набережная, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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