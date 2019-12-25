В квартире на Октябрьской набережной петербуржец ударил товарища ножом

Ссора между мужчинами произошла из-за женщины.

В квартире в Невском районе Петербурга произошла поножовщина. Об этом пишет 78.ru.

По предварительным данным, накануне компания из трех человек распивала алкогольные напитки в доме на Октябрьской набережной. В ходе ссоры из-за женщины мужчина напал на своего знакомого: сначала он избил оппонента, а после ударил его ножом в область шеи и головы.

Пострадавший был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести в НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в хостеле на Рижском проспекте мигрант устроил поножовщину.

Фото: Piter.TV