В хостеле на Рижском проспекте мигрант устроил поножовщину

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В хостеле на Рижском проспекте мигрант напал с ножом на своего товарища, пишет 78.ru.

Уточняется, что приезжие ночью 28 декабря распивали алкоголь в номере гостиницы. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил ножом в голову 34-летнего знакомого. После этого злоумышленник скрылся.

Пострадавшего обнаружил прохожий. Иностранца госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с резаной раной подбородка и колото-резаной раной височной области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее на Piter.TV: в Дружной Горке в Ленобласти мужчина ударил ножом двоих туристов.

Фото: Piter.TV