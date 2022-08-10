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В хостеле на Рижском проспекте мигрант устроил поножовщину
Сегодня, 8:42
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В хостеле на Рижском проспекте мигрант устроил поножовщину

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Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В хостеле на Рижском проспекте мигрант напал с ножом на своего товарища, пишет 78.ru. 

Уточняется, что приезжие ночью 28 декабря распивали алкоголь в номере гостиницы. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил ножом в голову 34-летнего знакомого. После этого злоумышленник скрылся. 

Пострадавшего обнаружил прохожий. Иностранца госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с резаной раной подбородка и колото-резаной раной височной области. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее на Piter.TV: в Дружной Горке в Ленобласти мужчина ударил ножом двоих туристов. 

Фото: Piter.TV

Теги: поножовщина, рижский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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