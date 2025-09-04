В Ломоносове мужчина ударил ножом случайного прохожего

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Республики Тыва. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ.

По информации надзорного ведомства, в июле обвиняемый, находясь в состоянии опьянения на Привокзальной площади в Ломоносове, поссорился с незнакомцем. Решив отомстить, злоумышленник сходил домой за ножом, а когда вернулся, обидчика на месте не оказалось. Его товарищ беседовал уже с другим мужчиной. Не разобравшись в ситуации, агрессор нанес прохожему удары в спину.

