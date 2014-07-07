  1. Главная
Конфликт продавца и покупателя в киоске на Энгельса проверяют в СК РФ
Сегодня, 8:41
Молодой человек купил товар и попросил чек и документы на продукцию.

В Выборгском районе следователи устанавливают обстоятельства инцидента в магазине. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Предварительно, молодой человек купил товар в киоске на проспекте Энгельса и попросил чек и документы на продукцию. Продавец отказал ему в грубой форме. Покупатель вызвал на место сотрудников полиции, но в отдел забрали его из-за поступившего заявления. 

Для установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу организовано проведение процессуальной проверки. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет продавец телефона, напавший с ножом на покупателя. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

