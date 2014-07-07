Конфликт продавца и покупателя в киоске на Энгельса проверяют в СК РФ

Молодой человек купил товар и попросил чек и документы на продукцию.

В Выборгском районе следователи устанавливают обстоятельства инцидента в магазине. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Предварительно, молодой человек купил товар в киоске на проспекте Энгельса и попросил чек и документы на продукцию. Продавец отказал ему в грубой форме. Покупатель вызвал на место сотрудников полиции, но в отдел забрали его из-за поступившего заявления.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу организовано проведение процессуальной проверки. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

