На Тележной улице рецидивист ударил знакомого отверткой

Приезжего из Мурманской области госпитализировали с колотой раной в тяжелом состоянии.

Росгвардейцы задержали рецидивиста, который нанес удар отверткой в шею знакомому. Злоумышленник доставлен в 76-й отдел полиции, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 22 марта к правоохранителям обратились очевидцы с информацией о том, что на Тележной улице один из участников драки получил серьезные травмы. К адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны, обнаружившие 42-летнего раненого и 48-летнего напавшего.

Предварительно, конфликт между мужчинами произошел на улице у дома, где пострадавший арендовал жилье. В ходе перепалки рецидивист внезапно достал отвертку и нанес своему знакомому удар в шею. Приезжего из Мурманской области госпитализировали с колотой раной в тяжелом состоянии.

Задержанного судили за угрозу убийством, незаконное хранение наркотических средств, побои, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Кроме того, его семь раз привлекали к уголовной ответственности за совершение краж.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет житель Петербурга, попытавшийся украсть у полицейского телефон.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти