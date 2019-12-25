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Перед судом предстанет житель Петербурга, попытавшийся украсть у полицейского телефон
Сегодня, 15:27
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Перед судом предстанет житель Петербурга, попытавшийся украсть у полицейского телефон

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Мужчина начал оскорблять правоохранителя и вывернул ему руку.

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего петербуржца. Ему вменяют ч. 1 ст. 318, п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в ноябре прошлого года нетрезвый обвиняемый был между домами 41 по улице Комсомола и 4 по площади Ленина. Полицейский предупредил о привлечении его к административной ответственности. В ответ на требования мужчина начал оскорблять правоохранителя, вывернул ему руку, выхватил мобильный телефон и хотел скрыться. Но грабителя поймали. 

Уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербуржец, напавший на полицейского из-за нежелания просыпаться. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение на полицейского, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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