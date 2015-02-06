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Перед судом предстанет петербуржец, напавший на полицейского из-за нежелания просыпаться
Сегодня, 12:25
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Перед судом предстанет петербуржец, напавший на полицейского из-за нежелания просыпаться

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Когда инспектор попросил мужчину проследовать с ним в служебный автомобиль, он, применив силу, вывернул правоохранителю большой палец правой руки.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 13 марта. 

Следствие утверждает, что 1 декабря прошлого года нетрезвый обвиняемый сидел в автобусе на конечной остановке и не хотел выходить. Тогда водитель вызвал полицию. Сотрудники ППС направились к мужчине, представились и предъявили служебные удостоверения. Когда инспектор попросил его проследовать с ним в служебный автомобиль, он, применив силу, вывернул правоохранителю большой палец правой руки. 

Обвиняемый пояснил, что просто спал и не хотел выходить из автобуса. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд.

Ранее мы рассказывали о том, что в Волхове нетрезвый водитель ударил мужчину ножом в лицо и скрылся на машине. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение на полицейского, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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