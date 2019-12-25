В Волхове нетрезвый водитель ударил мужчине ножом в лицо и скрылся на машине

Росгвардейцы заметили автомобиль на улице Пестеля и задержали находящегося внутри подозреваемого.

Вечером 11 марта сотрудники отдела вневедомственной охраны Волховского района Ленобласти задержали нетрезвого 55-летнего мужчину, который накануне около 19:00 на улице Пестеля в городе Волхов напал с ножом на другого гражданина, а затем покинул место преступления на своем автомобиле. Об этом информирует пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Во время патрулирования улицы наряд Росгвардии заметил на Волховском проспекте мужчину, лежавшего на земле с резаными ранами лица. Сотрудники оперативно вызвали скорую помощь и до её прибытия оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, наложив повязку. После доставки в больницу у мужчины была диагностирована колото-резаная рана лица.

Очевидцы инцидента сообщили сотрудникам вневедомственной охраны, что недалеко от пункта выдачи интернет-заказов произошёл конфликт между двумя людьми, в ходе которого один из них достал нож и порезал другому лицу, после чего сбежал на автомобиле марки Ford Transit в направлении Авиационной улицы. Приметы нападавшего и его автомобиля были переданы всем нарядам ОВО.

Спустя шесть минут росгвардейцы заметили искомый автомобиль на улице Пестеля и задержали находящегося внутри нетрезвого водителя, подозреваемого в умышленном нанесении телесных повреждений. Задержанный был передан сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что в магазине на Новочеркасском нетрезвая рецидивистка напала на бывшую коллегу.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО