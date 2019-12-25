Мужчину, ударившего локтем подростка в магазине на Пискаревском, будут судить в Петербурге

По словам злоумышленника, ему не понравилось, как юноша посмотрел на него.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего рецидивиста из Ленобласти. Ему вменяют ст. 116 УК РФ, рассказали 17 сентября в надзорном ведомстве.

В марте мужчина, находясь в магазине на Пискаревском проспекте, ударил локтем подростка в область грудной клетки. По словам злоумышленника, ему не понравилось, как юноша посмотрел на него.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV