Мужчину, ударившего локтем подростка в магазине на Пискаревском, будут судить в Петербурге
Сегодня, 14:59
По словам злоумышленника, ему не понравилось, как юноша посмотрел на него.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего рецидивиста из Ленобласти. Ему вменяют ст. 116 УК РФ, рассказали 17 сентября в надзорном ведомстве. 

В марте мужчина, находясь в магазине на Пискаревском проспекте, ударил локтем подростка в область грудной клетки. По словам злоумышленника, ему не понравилось, как юноша посмотрел на него. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: молодой человек нанес телесные повреждения мужчине в Выборгском районе Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

