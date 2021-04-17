Молодой человек нанес телесные повреждения мужчине в Выборгском районе Ленобласти

Наряды вневедомственной охраны смогли оперативно обнаружить подозреваемого недалеко от места происшествия.

Вечером 13 сентября, около 19:30, отряд вневедомственной охраны Выборгского района Ленинградской области сумел остановить развитие серьезного уличного столкновения, результатом которого стали травмы взрослого мужчины. После обращения местного жителя, обратившегося к сотрудникам Росгвардии, дежурившим поблизости, охранники немедленно прибыли на улицу Мира, где произошла конфликтная ситуация.

Прибыв на место происшествия, представители правопорядка заметили мужчину, находящегося без сознания и имеющего следы физического насилия. Предварительное расследование показало, что участник конфликта, вооруженный лишь своими ногами, ударил пожилого мужчину по голове и телу, после чего похитил у него наручные часы и скрылся с места происшествия.

Быстро отреагировав на ситуацию, наряды вневедомственной охраны смогли оперативно обнаружить подозреваемого недалеко от места происшествия. Задержанный молодой человек, ранее имевший опыт привлечения к уголовной ответственности за нанесение вреда имуществу и вандализм, а также получивший административные взыскания за употребление наркотиков, мелкие правонарушения и появление в общественном пространстве в пьяном виде, был передан сотрудникам полиции региона.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

