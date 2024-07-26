Хулиган ударил 18-летнюю девушку и выстрелил в 42-летнего мужчину из пневматики на Геологической

Возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство).

В четверг, 25 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе, произошедшей у дома 42 на улице Геологическая в Красном Селе, информирует пресс-служба ГУ МВД РA по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину 1994 года рождения, подозреваемого в этом инциденте. По предварительным данным, между подозреваемым и 18-летней девушкой возник конфликт, в ходе которого он нанес ей удар и выстрелил в 42-летнего мужчину с использованием пневматического пистолета. Сотрудники полиции изъяли данный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что работник химического предприятия попал в шоковую реанимацию в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РA по Петербургу и Ленобласти