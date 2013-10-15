Работник химического предприятия попал в шоковую реанимацию в Петербурге

Состояние пострадавшего врачи оценили как крайне тяжелое.

В Невском районе Петербурга расследуются обстоятельства травмирования работника химического предприятия. Как стало известно Piter.TV, инцидент произошел в четверг, 25 июля, около 11:30 на улице Ворошилова, 29.

Во время смены 42-летний мужчина при открытии цистерны получил ожоги, его отбросило в сторону. Состояние пострадавшего врачи оценили как крайне тяжелое. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма груди, термические ожоги головы, шеи, туловища, рук и ног — 80% тела, а также ожоговый шок.

В настоящее время пострадавший находится в шоковой реанимации. Проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что девочка-подросток попыталась сбежать из отдела полиции в Петербурге. Она сломала ноги.

Фото: Piter.TV