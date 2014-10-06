Петербурженка получила травму при посадке в автобус в Приморском районе

У девушки медики зафиксировали ушиб левой половины грудной клетки.

Жительница Петербурга получила травму, когда садилась в автобус №127 в Приморском районе. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, утром 18 июня в травмпункт обратилась 25-летняя девушка из Невского района. Как рассказала пострадавшая, накануне возле дома 22 по Комендантскому проспекту ее ударило дверью в транспортном средстве. У горожанки медики зафиксировали ушиб левой половины грудной клетки.

Петербурженка намерена обратиться в полицию и подать заявление.

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Фото: Piter.TV