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Петербурженка получила травму при посадке в автобус в Приморском районе
Сегодня, 12:43
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Петербурженка получила травму при посадке в автобус в Приморском районе

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У девушки медики зафиксировали ушиб левой половины грудной клетки.

Жительница Петербурга получила травму, когда садилась в автобус №127 в Приморском районе. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, утром 18 июня в травмпункт обратилась 25-летняя девушка из Невского района. Как рассказала пострадавшая, накануне возле дома 22 по Комендантскому проспекту ее ударило дверью в транспортном средстве. У горожанки медики зафиксировали ушиб левой половины грудной клетки.  

Петербурженка намерена обратиться в полицию и подать заявление. 

Ранее на Piter.TV: гибель двухлетнего ребенка в результате падения с высоты на Пискаревском обернулась уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: комендантский проспект, травмирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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