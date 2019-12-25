В Петербурге почти 40% компаний разрешают своим сотрудникам работать удаленно

Если сравнивать с прошлым годом, то число компаний, предлагающих удаленную работу, почти не изменилось: такой формат остаётся привлекательным инструментом мотивации сотрудников.

Сейчас 43% предприятий предоставляют своим сотрудникам возможность работать дистанционно. В Москве и регионах эта доля чуть выше — 44% и 46%, в то время как в Петербурге она ниже — 37%. Если сравнивать с прошлым годом, то число компаний, предлагающих удаленную работу, почти не изменилось: такой формат остаётся привлекательным инструментом мотивации сотрудников.

Однако удаленная работа всё ещё остаётся редкостью: лишь в 30% компаний таким образом трудится менее 10% работников.

Всего 4% организаций имеют сотрудников, работающих из-за границы. В Москве этот показатель немного выше, чем в Санкт-Петербурге и регионах, — 6%, 3% и 4% соответственно.

Чаще всего на удалёнке работают специалисты в области IT: об этом заявили 38% менеджеров по персоналу (год назад таких было 31%). Второе место занимают отделы продаж и клиентского обслуживания, а также HR-менеджеры (по 21%). Третье место достаётся инженерам и техническим специалистам, таким как конструкторы, проектировщики, сметчики и архитекторы (17%).

Ранее мы сообщили о том, что желание петербуржцев сменить работу весной выросло на четверть.

Фото: Pxhere