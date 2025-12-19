Удаленку для старшего поколения планируют развивать в России

Цель — повысить качество жизни и финансовую обеспеченность пенсионеров и людей предпенсионного возраста.

Правительство России утвердило план по созданию условий для развития надомной, временной и гибкой занятости граждан старшего поколения. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с документом.

Согласно плану, региональные власти должны будут реализовывать специальные проекты и отчитываться перед Министерством труда РФ о достигнутых результатах. Одной из ключевых мер станет организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для людей от 50 лет и старше, включая предпенсионеров, с государственной поддержкой.

Эти шаги направлены на повышение качества жизни и уровня доходов граждан старшего поколения. По данным Социального фонда России на 1 сентября 2025 года, в стране насчитывалось 40,7 млн пенсионеров, из которых 7,45 млн человек (более 18%) продолжали трудовую деятельность.

Фото: Piter.TV