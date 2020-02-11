Образовательные учреждения Петербурга дооснастят системами безопасности

Такое решение было принято в связи с трагедией в казанской школе.

Во вторник, 25 мая, состоялось заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Петербурга. Также в нём приняли участие представители Управления Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В рамках него обсуждались вопросы эффективности антитеррористических мероприятий в образовательных учреждениях города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что необходимо в срочном порядке проанализировать обстановку во всех образовательных учреждениях и совместно с ГУ Росгвардии и ГУ МВД выработать дополнительные меры для безопасности детей. Такое решение было принято в связи с трагедией в казанской школе.

Всего в городе 3076 образовательных учреждений - детские сады, школы, ВУЗы и колледжи.

100% школ оснащены кнопками тревожной сигнализации, а также ручными или стационарными металлодетекторами, 90% - системами видеонаблюдения. Системы контроля доступа есть в 93 % учреждений, – говорится в сообщении.

Известно, что во всех образовательных учреждениях уже провели проверку антитеррористической защищенности. Так, в этом году власти Петербурга планируют дооснастить комплексными системами обеспечения безопасности все образовательные учреждения.

Ранее мы писали, что на развитие образования в Петербурге в 2020 году потратили больше 150 миллиардов рублей.

Фото: gov.spb.ru