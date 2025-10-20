Учитель вернулся в петербургскую школу после ранения, полученного на СВО

После службы в зоне СВО и лечения в школу №547 в Петербурге вернулся Александр Ильин, который ведет физкультуру и секции по футболу. Об этом пишет 20 октября телеканал "Санкт-Петербург".
На занятиях учитель вместе с учениками отрабатывает метание мяча на дальность, протез и ходунки ему почти не мешают. На СВО Александр ушел по мобилизации, до этого 3 года работал в школе.
Просто больше времени уходит на дорогу: дойти из кабинета в кабинет, с улицы до зала. Вечерние секции даются тяжелее, потому что весь день на ногах, и иногда приходится пользоваться коляской. Но дети спокойно на это реагируют.
Александр Ильин, учитель и участник СВО
Пока Александр был на службе, его замещала супруга Дарья. В паре они работают и сейчас.
Когда узнали, что Александр Алексеевич снова будет нашим учителем, очень обрадовались. Мы его ждали, пока шло восстановление.
Ученик Максим
Александра ожидают еще несколько курсов реабилитации.
