Учитель вернулся в петербургскую школу после ранения, полученного на СВО

После службы в зоне СВО и лечения в школу №547 в Петербурге вернулся Александр Ильин, который ведет физкультуру и секции по футболу. Об этом пишет 20 октября телеканал "Санкт-Петербург".

На занятиях учитель вместе с учениками отрабатывает метание мяча на дальность, протез и ходунки ему почти не мешают. На СВО Александр ушел по мобилизации, до этого 3 года работал в школе.

Просто больше времени уходит на дорогу: дойти из кабинета в кабинет, с улицы до зала. Вечерние секции даются тяжелее, потому что весь день на ногах, и иногда приходится пользоваться коляской. Но дети спокойно на это реагируют. Александр Ильин, учитель и участник СВО

Пока Александр был на службе, его замещала супруга Дарья. В паре они работают и сейчас.

Когда узнали, что Александр Алексеевич снова будет нашим учителем, очень обрадовались. Мы его ждали, пока шло восстановление. Ученик Максим

Александра ожидают еще несколько курсов реабилитации.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)