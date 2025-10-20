  1. Главная
Учитель вернулся в петербургскую школу после ранения, полученного на СВО
Сегодня, 16:47
На СВО Александр ушел по мобилизации, до этого 3 года работал в школе.

После службы в зоне СВО и лечения в школу №547 в Петербурге вернулся Александр Ильин, который ведет физкультуру и секции по футболу. Об этом пишет 20 октября телеканал "Санкт-Петербург"

На занятиях учитель вместе с учениками отрабатывает метание мяча на дальность, протез и ходунки ему почти не мешают. На СВО Александр ушел по мобилизации, до этого 3 года работал в школе. 

Просто больше времени уходит на дорогу: дойти из кабинета в кабинет, с улицы до зала. Вечерние секции даются тяжелее, потому что весь день на ногах, и иногда приходится пользоваться коляской. Но дети спокойно на это реагируют. 

Александр Ильин, учитель и участник СВО 

Пока Александр был на службе, его замещала супруга Дарья. В паре они работают и сейчас. 

Когда узнали, что Александр Алексеевич снова будет нашим учителем, очень обрадовались. Мы его ждали, пока шло восстановление. 

Ученик Максим 

Александра ожидают еще несколько курсов реабилитации. 

Ранее мы рассказывали о том, что Смольный отменил выплаты добровольцам СВО на 1,6 млн рублей. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

