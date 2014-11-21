Смольный отменил выплаты добровольцам СВО на 1,6 млн рублей

Добровольцев лишили миллиона после подписания контракта.

Власти Санкт-Петербурга отменили единовременную выплату в размере 1,6 млн руб. для добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Решение вступило в силу с 1 августа 2025 года.

Добровольцы, подписавшие контракт о прохождении службы в составе формирования "БАРС", не получили обещанных средств. При обращении в районные отделы социальной защиты им разъяснили, что выплаты прекращены на основании постановления правительства города от 26 августа.

Информацию подтвердили в справочной службе комитета по социальной политике. Документ, имеющий гриф "для служебного пользования", предусматривает прекращение поддержки именно для добровольцев. При этом выплаты для контрактников продолжают действовать в прежнем порядке.

Ранее бойца СВО из Петербурга оправдали после обвинений в пьяной езде на Mercedes.

Фото: Piter.TV