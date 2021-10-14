Бойца СВО из Петербурга оправдали после обвинений в пьяной езде на Mercedes

Военный доказал в суде, что не управлял автомобилем, с помощью портретной экспертизы.

В Санкт-Петербурге суд оправдал бойца специальной военной операции, которого обвиняли в пьяном заезде на автомобиле Mercedes. Как сообщает "Фонтанка", мужчина смог доказать, что не имел отношения к инциденту, находясь в госпитале на лечении.

По материалам дела, в августе 2024 года полицейские заподозрили военного в отказе от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Однако обвиняемый заявил, что в тот момент проходил лечение после ранения и физически не мог находиться за рулем автомобиля.

В суде боец указал на различия между собой и человеком, запечатленным на видеозаписях — другой тип лица, телосложение и наличие отличительных признаков: шрам на левой брови и укороченный палец правой руки.

По решению суда была назначена портретная экспертиза, результаты которой подтвердили — за рулем иномарки находился другой человек. После этого обвинения с военного были полностью сняты.

Дело Блиновской направили в апелляцию в Мосгорсуд.

Фото: Piter.tv