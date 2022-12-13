В Кудрово учитель целовался с 13-летней ученицей

Педагог явился в полицию с повинной.

В Ленобласти задержали педагога, который целовался с 13-летней ученицей. Мужчина пришёл в полицию с явкой с повинной. Об этом стало известно Piter.tv.

В Кудрово утром 26 января нашли сбежавшую из дома накануне вечером 13-ти летнюю девочку. Она сбежала из дома после ссоры с мамой. В ходе опроса она также рассказала, что 12 января около 17:15 учитель совершил в отношении неё развратные действия.

В этот же день 25-летний педагог пришёл в полицию с явкой с повинной. Он пояснил, что 12 января он целовался по взаимному согласию с 13-летней школьницей, затем она трогала его за торс, он трогал её за ягодицы. Такие интимные встречи происходили четыре раза. В содеянном мужчина раскаивается, свою вину признаёт полностью.

Преподаватель был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

Ранее в Ленобласти мужчина, подозреваемый в сексуальных действиях в отношении ребёнка, упал с крыши во время задержания.

Фото: Piter.tv