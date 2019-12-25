Суд Петербурга расторг сделку по продаже Volkswagen Passat за 750 тысяч

Автомобиль оказался старше и битым и суд вернул покупателю деньги.

Приморский районный суд Петербурга расторг договор купли-продажи Volkswagen Passat, взыскав с продавца стоимость машины и судебные издержки. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, поводом для разбирательства стало несоответствие автомобиля характеристикам, указанным в объявлении.

Инцидент произошёл в августе прошлого года. И. Косоногов нашёл в интернете предложение о продаже Volkswagen Passat 2009 года выпуска за 750 тысяч рублей. Перед сделкой он проверил машину через специализированный сервис, а продавец подтвердил, что транспортное средство полностью соответствует отчёту.

Однако уже через несколько дней после покупки вскрылись обстоятельства, о которых покупателя не предупредили. Автомобиль оказался на год старше — 2008 года выпуска, у него сменилось четыре предыдущих владельца, он участвовал в ДТП и имел технические неисправности. Реальная мощность двигателя тоже отличалась от заявленной: 170 лошадиных сил вместо 140.

Покупатель направил продавцу требование расторгнуть договор и вернуть уплаченную сумму, но претензия осталась без ответа. После этого он обратился в суд. По итогам рассмотрения дела договор купли-продажи расторгли. Суд постановил взыскать с продавца 750 тысяч рублей — стоимость автомобиля, а также 26 тысяч рублей на оплату услуг представителя и 23 тысячи рублей в счёт возмещения судебных расходов.

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Фото: Piter.TV