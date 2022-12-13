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В Ленобласти мужчина, подозреваемый в сексуальных действиях в отношении ребёнка, упал с крыши во время задержания
Сегодня, 8:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мужчина, подозреваемый в сексуальных действиях в отношении ребёнка, упал с крыши во время задержания

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От полученных травм он скончался в больнице.

В Ломоносовском районе Ленобласти подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера погиб, пытаясь сбежать от полиции. Об этом стало известно Piter.tv.

Было установлено, что в период с 31 июля 2022 по 1 августа 2022 года 62-летний мужчина, который являлся основателем Института биосенсорной психологии, неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Он демонстрировал малолетней материалы порнографического содержания, вел с ней беседы на темы сексуального характера, трогал под одеждой рукой. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Ранним утром 24 января 2023 года была предпринята попытка задержания подозреваемого по его месту жительства. Мужчина, который пытался скрыться от сотрудников полиции, проследовал на крышу своего частного дома и упал с 4 этажа. От полученных травм он скончался в больнице.

В доме подозреваемого были обнаружены фотографии людей в обнаженном виде в присутствии малолетних детей. Снимки были сделаны на территории участка подозреваемого.

Ранее стали известны подробности о 12-летней школьнице, видео с которой появилось в интернете. На ролике она занималась сексом с 13-летним подростком, на видео наткнулась директриса школы. Директор рассказала, что 12-летняя школьница сама распространила видео секса со своим участием.

Фото: Piter.tv.

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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