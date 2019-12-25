Вихревой поток от поезда утащил женщину под состав на станции Бабино-2

Машинист тормозил, но женщину затянуло под поезд на Бабино-2.

В Тосненском районе Ленинградской области 47-летняя местная жительница попала под поезд из-за сильного вихревого потока. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Инцидент произошёл на станции Бабино-2, где женщина переходила дорогу по регулируемому переходу. В этот момент мимо проезжал состав. Машинист подал сигналы и применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не успел — из-за близости поезда женщину затянуло под него вихревым потоком. Пострадавшую срочно госпитализировали.

Ещё один случай зафиксировали на станции Славянка в Колпинском районе. Там под поездом "Малая Вишера — Рыбацкое" погиб 55-летний мужчина. По предварительным данным, он переходил пути в тёмное время суток и не заметил приближающийся состав.

Транспортная полиция проводит проверки и устанавливает обстоятельства обоих происшествий.

Фото: Piter.TV