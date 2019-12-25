Ремонт и отделка помещений принесли рост зарплат на 49% в Ленобласти

Средние предлагаемые зарплаты в Ленобласти выросли на 18%.

Среднее предлагаемое вознаграждение специалистам в Ленинградской области достигло 96 029 рублей в месяц — такие данные приводит платформа "Авито Работа", отмечая уверенный рост к прошлому году.

По статистике аналитиков сервиса, с января по сентябрь 2026 года работодатели региона подняли средние зарплатные предложения на 18%. В денежном выражении показатель вышел на отметку 96 029 рублей, что опережает общероссийские темпы роста и средние значения по стране. Для сравнения: в целом по России средняя предлагаемая зарплата за тот же период выросла на 20%, составив 84 590 рублей в месяц.

Наиболее динамично доходы растут в производственном и строительном секторах региона. Лидером по темпам увеличения зарплат стала сфера ремонта и отделки помещений — оплата труда там выросла на 49%. Заметную динамику также демонстрируют техническое обслуживание и ремонт оборудования (плюс 43%) и строительство жилых и коммерческих объектов (плюс 40%).

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV