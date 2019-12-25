Петербургский учитель физкультуры подозревается в совращении ребёнка

Днём 2 августа у дома 22 по улице Димитрова подозреваемый был задержан.

В Петербурге учитель физкультуры подозревается в совершении развратных действий в отношении ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Следователями проводилась проверка по факту заявления, согласно которому, 3 июля около девяти часов вечера 49-летний учитель физкультуры в своей квартире совершил развратные действия в отношении 13-летнего подростка. Было возбуждено уголовное дело.

Днём 2 августа у дома 22 по улице Димитрова подозреваемый был задержан.

Ранее некий мужчина приставал к малолетней девочке в лифте на Белоостровской.

Фото: Piter.tv